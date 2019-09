Fonseca: “Ci saranno cambiamenti nella formazione. Kalinic non ha ancora una gara nelle gambe”

Alla vigilia del debutto in Europa League della sua Roma contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa: “È una competizione importante e abbiamo l’obiettivo di superare il girone. Vogliamo andare il più lontano possibile e partecipiamo con ambizione. Ovviamente c’è da considerare che la partita successiva sarà dopo un paio di giorni, quindi dobbiamo rispettare i tempi di recupero dei calciatori. Sto pensando di apportare dei cambiamenti alla formazione, ma con la consapevolezza che si tratta di soluzioni valide. Per Pastore dobbiamo comprendere il suo recente passato. Sta tornando ora nella sua condizione migliore. È un giocatore tecnicamente speciale e di qualità. Dal primo giorno in cui sono arrivato è stato un professionista esemplare. Conto su di lui, ma bisogna capire le circostanze fisiche. Pellegrini ha giocato bene da trequartista, ma può fare anche altri ruoli. Lo stesso vale per Zaniolo. Avere giocatore duttili in rosa è positivo. Su Kalinic posso dire che non è ancora al top. Non ha i 90 minuti nelle gambe, sta migliorando ma è difficile che giochi un’intera partita. Mirante? Non vorrei rivelare la formazione. Domani vedrete chi giocherà. È evidente che in questo modo di giocare le caratteristiche di Kluivert possono essere importanti. Con il Sassuolo ha fatto bene. Sicuramente la sua velocità può essere un’arma importante per noi. Il Basaksehir ha molti giocatori esperti. Negli ultimi anni ha sempre lottato per il titolo, lo scorso anno lo hanno mancato per due punti. È una squadra che merita la nostra attenzione”

Foto: twitter Roma