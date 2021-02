Fonseca chiude il discorso Dzeko-Borja Mayoral: “Io preparo la squadra e io decido se e quando giocheranno insieme”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese, ha voluto precisare, un po’ seccato, la questione relativa a Dzeko e Borja Mayoral e su un loro possibile utilizzo insieme: “Potete farmi la stessa domanda ogni conferenza, la mia risposta sarà sempre la stessa, non ne parlo più. Vedremo domani chi giocherà, ma sono io che decido, io che preparo la squadra, io che scelgo se e quando possono giocare insieme. Non mi faccio influenzare da quello che si dice o si scrive”. Fonseca lo ribadisce con tono di voce fermo, così come ha lo stesso tono quando spiega di pensare solo “alla partita contro l’Udinese e non al Braga”.

Foto: Twitter Roma