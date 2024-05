Fonseca chiarisce: “Accordo con l’OM? Non è vero, deciderò con calma”

Paulo Fonseca, accostato a Milan e Olympique Marsiglia, è intervenuto in conferenza stampa per chiarire. Così l’allenatore del Lille impegnato a conquistare un posto nella prossima Champions. “Accordo con l’OM? Quello che è emerso ieri non è vero. Non so chi abbia detto queste cose, ma non è vero, non ho un accordo con un altro club. Sono concentrato sulle nostre ultime due partite e dopo deciderò. Oggi voglio pensare solo a Nantes e Nizza, in questo momento tutto è possibile”.

