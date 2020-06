Fonseca: “Champions? Dobbiamo crederci fino alla fine, sono fiducioso”

Intervistato da SKY Sport, Paulo Fonseca ha commentato la vittoria della sua Roma contro la Sampdoria: “E’ stata la nostra prima partita, abbiamo creato almeno tre situazioni chiare per segnare. Purtroppo siamo andati sotto, la squadra è rimasta tranquilla e abbiamo ripreso a giocare: nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa. Champions? L’Atalanta è una grande squadra ma, noi dobbiamo crederci fino alla fine. Non possiamo perdere altri punti, noi ci crediamo: pensiamo prima a noi, poi vedremo. E non dimentichiamo l’Europa League contro il Siviglia, che è una grande squadra. Ora pensiamo solo al campionato, sono fiducioso per il futuro. Zaniolo? Sta recuperando bene, ha cominciato ad allenarsi con la Primavera: in una o due settimane tornerà a lavorare con noi” .

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma