Fonseca: “Cerchiamo un centrale, non è un segreto. Per il momento Riccardi non è in uscita”

Alla vigilia della prima partita ufficiale sulla panchina della Roma, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni in vista della sfida contro il Genoa: “Finora abbiamo affrontato partite di diverso livello, ma sono sicuro che la squadra sia cresciuta e che arriviamo pronti alla prima partita. Sono stato molto felice della permanenza di Dzeko. Dal primo giorno che sono arrivato ero fiducioso che sarebbe rimasto. Il suo rinnovo era un mio desiderio ed è molto importante per la squadra. Per quanto riguarda l’arrivo di un centrale non è un segreto che lo stiamo cercando. Ci serve un giocatore con esperienza e che migliori la squadra. Non vogliamo prendere un giocatore tanto per prenderne uno. È importante che sia una scelta ponderata e con Petrachi abbiamo parlato di questo. Qualora si presentasse un’occasione la coglieremo. Per quanto riguarda Mancini, è un calciatore giovane, che è appena arrivato alla Roma, un giocatore che era abituato a giocare con un sistema di gioco diverso. Sono soddisfatto per l’evoluzione che sta avendo, ma in ogni caso domani la coppia di centrali sarà Fazio-Jesus. Per il momento nessuno ha parlato con me di un’eventuale cessione di Riccardi, quindi non credo sia mai stata concreta. Il ragazzo è un calciatore su cui tutti depositano grandi speranze. Sono pienamente soddisfatto della rosa a disposizione. I giocatori hanno risposto bene alle mie idee di calcio. Schick ha una concorrenza molto forte con Dzeko e non è stato utilizzato moltissimo. Domani sarà convocato e ora è qui con noi. Ci sono giocatori che hanno bisogno di più tempo per adattarsi al mio calcio e lui è uno di questi. La posizione di regista mi creerà un gran mal di testa, ma positivo. Veretout ha iniziato da poco ad allenarsi con il gruppo, nonostante non sia nelle migliori condizioni sarà convocato. Se lo riterrò opportuno lo schiererò, ma avrò grandi difficoltà nello scegliere solo due giocatori su quattro. Cristante ha fatto un grande pre-campionato e domani partirà titolare. Pellegrini e Diawara sono arrivati dopo ma si stanno adattando. I due mediani avranno un ruolo fondamentale nel mio gioco, ma avrò sempre difficoltà nel sceglierne solo due. Florenzi ala è una possibilità, lo abbiamo già provato e la risposta è stata positiva. Cetin è un giocatore per il futuro. Ora si sta allenando con noi, ma è una scommessa per il futuro. Rugani? Non mi piace parlare di giocatori che non sono qui, ma sicuramente è un buon giocatore. Torno a ribadire che vogliamo prendere un calciatore che migliori la qualità della rosa. Non è stato facile trovarlo prima. Chiaramente avrei preferito averlo già, ma ho piena e totale fiducia nei difensori centrali a disposizione. Kluivert è giovane e ci crediamo molto. Ha bisogno di capire meglio il gioco, ma sta crescendo“.

Foto: twitter ufficiale Roma