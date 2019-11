Fonseca: “Brescia? Una partita difficile. Zaniolo può giocare in tutte le posizioni d’attacco”

Dopo la sconfitta di Parma, la Roma di Fonseca cerca il riscatto. All’Olimpico arriverà il Brescia di Fabio Grosso, il tecnico portoghese in conferenza stampa ha parlato cosi degli avversari:” Una partita difficile. È vero che hanno cambiato allenatore, che ha fatto solo una gara. Ho visto tante volte il Brescia, per esempio contro Napoli e Inter, e posso dire che gioca bene, ha ottimi giocatori”. Sugli infortunati: “Spinazzola non è pronto, anche Mkhitaryan che si è allenato 3 giorni: saranno disponibili per la prossima partita. Pastore ha subito una contusione all’anca e oggi, con il medico, abbiamo deciso che non è utilizzabile. Non verrà convocato. Pellegrini può giocare”. Con Spinazzola non al meglio si aprono le possibilità di rivedere in campo Florenzi: ”Vediamo domani. La mia decisione non cambia perché gioca in Nazionale o perché i giornali scrivono delle cose. Prendo le decisioni in base a ciò che penso io. Se domani per me deve giocare, lo farà. È un grande professionista”. Invece su Zaniolo si è espresso cosi: “Zaniolo deve migliorare, può giocare in tutte le posizioni d’attacco”.

Foto: Profilo Twitter Roma