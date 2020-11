Fonseca: “Borja è giovane, chance importante per lui. Ricorso? Sono fiducioso”

Il tecnico giallorosso Fonseca ha parlato in conferenza stampa da Trigoria alla vigilia di Genoa-Roma:

“Giocheremo senza Dzeko, era in ottima forma e sappiamo quanto è importante per noi, ci sarà Borja, che ha caratteristiche diverse e sarà una grande chance per lui. L’importante è mantenere le stesse buone intenzioni e cercare di vincere.

E’ pronto Borja Mayoral per la Serie A? E’ giovane e sicuramente ha bisogno di più tempo rispetto a un giocatore esperto come Pedro per adattarsi al meglio, è così anche per Carles Perez e Villar.

Contro il Cluj ho giocato a due punte per gli avversari, non per Borja, era una strategia.

Stiamo facendo tutti bene, non voglio elogiare solo la difesa che non subisce gol da tre partite, è anche merito di chi gioca davanti che sta facendo il giusto pressing.

Il ricorso? Non abbiamo avuto alcun vantaggio, sono fiducioso a riguardo”.

Foto: Twitter Roma