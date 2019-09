Fonseca: “Bella vittoria, ma possiamo migliorare. Dzeko? Per noi è importantissimo”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 4-2 contro il Sassuolo: “Io ho parlato tanto con Dzeko a inizio stagione, è un giocatore importantissimo per noi, è motivato, ha fatto un gol oggi ma ne poteva fare altri, è un giocatore grandissimo. Pellegrini? Abbiamo cambiato qualcosa, Pellegrini ha giocato più avanti, e con Veretout e Mikhytarian abbiamo la possibilità di tenere la palla, tutti hanno fatto una bella partita. Il pressing è importante e oggi l’abbiamo fatto molto bene. La squadra ha la capacità di pressare alto e oggi l’ha fatto molto bene, rischiando meno in difesa. Questa vittoria davanti ai nostri tifosi è molto importante. Abbiamo fatto un bel gioco, nel primo tempo c’è stata grande superiorità. Possiamo fare meglio”. Lo stesso Fonseca in conferenza ha aggiunto: “Certamente abbiamo fatto un eccellente primo tempo e si avvicina a quello che chiedo alla squadra. Esistono margini di crescita importanti. Aver vinto oggi non significa che non possiamo migliorare. Dobbiamo correggere le note negative anche se oggi sono state poche”.

Foto: Twitter ufficiale Roma