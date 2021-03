Fonseca: “Bella reazione dopo la sconfitta col Milan. Diawara? Contento di poter contare anche su di lui”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 in casa della Fiorentina: “È stata una partita difficile, ma penso che abbiamo vinto meritatamente principalmente per il secondo tempo che abbiamo fatto. Difensivamente siamo stati sicuri. Dopo una sconfitta, la squadra spesso ha reagito bene. Ha avuto un grande atteggiamento e spirito di squadra”.

Su Diawara: “È stato fermo molto tempo, ma Villar stava giocando bene. Ha fatto una grandissima partita, non solo per il gol. Sono soddisfatto di avere più di un uomo in quella posizione e poter contare anche su di lui”.

Su Veretout: “Problema muscolare, ma valutiamo domani”

