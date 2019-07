Fonseca: “L’attaccante ideale? Quello che fa gol. Su Pastore e Perotti…”

E’ il giorno di Paulo Fonseca. Il neo allenatore della Roma, che ha posto la propria firma su un contratto biennale con opzione per il terzo anno, si presenta quest’oggi in conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Sono molto felice di essere alla Roma, sto provando ad imparare subito l’italiano. Non sarà la mia Roma, ma la Roma di tutti. Sono motivato, voglio costruire una squadra ambiziosa per rendere felici i nostri tifosi”.

“Higuain? Sono in piena e totale sintonia con Petrachi. Non parlo di giocatori che ora non sono alla Roma o di operazioni che non sono state concretizzate. Stiamo lavorando per costruire una squadra forte e cerchiamo giocatori che possano aggiungere qualità alla rosa. Stiamo ponderando tutte le nostre scelte, per ora sono stati concretizzati tre acquisti”.