Fonseca: “Assenza di Veretout importante. Domani giocano Smalling e Pedro”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Mayoral segna poco? Borja è un giovane e sta giocando bene. E’ vero che non ha segnato in campionato, ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. Anche se non segna è importante perché ci crea gli spazi. Se vediamo i numeri di Borja in relazione al tempo giocato sono numeri molto interessanti. La società a tempo debito deciderà. Tiago sa quello che penso”.

Chi può dare una mano con l’assenza di Veretout?

“El Shaarawy e Pedro sono entrambi pronti per giocare”

Come giocherà la Roma senza Veretout?

“Veretout è stato importante principalmente in questa stagione nel momento offensivo. Ogni gara abbiamo una strategia, abbiamo Villar che può giocare in quella posizione o Pellegrini. Volendo anche Mkhitaryan può giocare al suo posto. Domani farò la scelta migliore per la squadra”

Pedro giocherà dal primo minuto?

“Sì”.

Come sta Mkhitaryan?

“Possiamo giocare con Miki come attaccante. Ultimamente non ha segnato, ma il problema è che prima segnava senza. Ma non ci sono problemi. Sta giocando e creando molto per la squadra. Conta far fare gol”.

Si gioca troppo, ha una soluzione?

“La soluzione è giocare meno, la pensano così molti allenatori. Sono tante partite ed è normale che ci siano tanti infortuni. È capitato a squadre come Real Madrid e Liverpool. Basterebbero meno competizioni per le Nazionali, non è normale per i giocatori”.

Spinazzola ha bisogno di riposo?

“Ha una grande capacità fisica, la sua posizione esige che faccia degli sforzi. In questo momento abbiamo solo tre terzini e dobbiamo gestire la situazione, se serve Spinazzola giocherà senza pensare ad altre partite”.

In cosa è migliorata la Roma?

“Quasi in tutto, è cambiato solo il numero di reti subite”.

Come si vince contro squadre chiuse?

“Ripeto, il Genoa attacca alto e non sarà la stessa partita come quella contro il Benevento. Per noi quella gara è stata importante, l’abbiamo vista ed anallizata. Contro la Fiorentina abbiamo vissuto dei momenti simili e siamo riusciti a creare. Se in altre partite capiteranno squadre così chiuse sapremo come fare, è difficile per tutti ma è importante capire cosa fare. Penso che la squadra abbia capito cosa fare in certe situazioni”.

Su Smalling.

“Sta bene e domani gioca”.

Come ha fatto il Genoa a migliorare così?

“Sarà una partita difficile, il Genoa con Ballardini è una squadra fortissima, aggressiva e che pressa molto. Sarà dura, hanno una prima fase di costruzione forte”.

