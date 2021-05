Fonseca: “Arrivare in semifinale di Europa League ci ha fatto pensare meno al campionato”

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha presentato la sfida della sua Roma contro l’Inter: “Il bilancio si fa a fine stagione, come ho sempre detto. Se la Roma ha mollato il campionato? Penso che non è stato volontario. La verità è che arrivare in una semifinale europea è importante e i ragazzi hanno inconsciamente pensato meno al campionato. L’Inter è una grande squadra. Devo fare i complimenti per il titolo, ora non ha pressioni e può esser pericolosa vista la qualità dei suoi giocatori. In ogni momento abbiamo visto una squadra forte e lo sarà anche domani. Recuperi? Domani abbiamo El Shaarawy, Carles Perez e Villar”.

Sul futuro di alcuni giovani: “Darboe e Zalewski sono pronti per stare qui con noi e giocare in questo momento. In futuro non lo so, ma sono soddisfatto. Borja Mayoral? Io non sarò l’allenatore della prossima stagione. Borja è un giovane e non facile per un attaccante arrivare qui e fare tanti gol. Sta facendo una buona stagione, ma è una decisione per la società e il nuovo allenatore”.

Foto: Twitter Roma