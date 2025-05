Fonseca annuncia: “Lacazette lascerà il Lione, è stato magnifico”

Il tecnico del Lione Paulo Fonseca ha annunciato in conferenza stampa l’addio di Lacazette, il bomber è pronto a chiudere la sua avventura con il club di Ligue1: “Ho parlato con Lacazette oggi. È vero, questa sarà la sua ultima partita con noi. Sarà un ulteriore stimolo per la squadra. Ha fatto cose magnifiche per questo club. È un grande professionista, mi è piaciuto molto lavorare con lui. Dobbiamo giocare una grande partita per lui, merita di fare una bella figura”.

FOTO: Sito Lione