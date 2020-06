Fonseca: “Anche se sta recuperando prima del previsto, non rischieremo Zaniolo fino a luglio”

Nel corso dell’intervista al sito ufficiale della Roma, il tecnico Paulo Fonseca ha parlato anche del rientro in gruppo di Nicolò Zaniolo: “Non sta lavorando con la squadra, ma è vicino al rientro. Si è ripreso molto bene, è più avanti del previsto, ma non serve anticipare i tempi. Nelle prime sfide non lo impiegheremo, ma da luglio potrebbe esserci la possibilità di utilizzarlo.”

