Fonseca: “Altre squadre giocano di lunedì e noi dopo l’Europa League no. Non capisco perché”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cska Sofia di Europa League. Queste le parole del tecnico portoghese: “Pellegrini? Sarà pronto per Bologna. Sa, perché ho parlato con lui, che ha fatto una bellissima partita col Sassuolo. Poi deve rimanere concentrato come normalmente fa. Le altre cose non sono importanti per il nostro lavoro. È un esempio e uno dei capitani. Non c’è la sensibilità per capire quanto lavora per la Roma. Perché non giochiamo mai di lunedì dopo l’Europa League? Non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità. Non capisco perché Sampdoria e Genoa possono giocare di lunedì e non noi. È difficile recuperare così. Dovremmo avere più attenzione per le squadre che giocano in Europa League. Ci saranno ragazzi della Primavera in campo domani? Inizierà titolare Milanese e vorremmo avere l’opportunità di farne giocare altri durante la partita. Pedro? Giocherà domani perché non ci sarà in campionato“.

Foto: Twitter Roma