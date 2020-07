Fonseca: “Abbiamo ritrovato la fiducia, adesso stiamo meglio”

Al termine della vittoria contro il Brescia, il tecnico dei giallorossi Fonseca è intervenuto a Roma TV. Queste le sue parole a caldo dopo il match: “Abbiamo avuto possibilità di segnare più gol, anche nel primo tempo. Abbiamo fatto una buona partita. Ai giocatori dico che non possiamo cambiare il passato, non dobbiamo pensare al passato ma al futuro. Nella prima parte di stagione la squadra ha fatto cose buone, quindi può farle anche adesso. Ho detto ai ragazzi che era importante vincere dopo la gara col Parma. Abbiamo mostrato ambizione e qualità di gioco, abbiamo meritato di vincere. Napoli-Milan? Non penso molto alle altre squadre”.

Foto: profilo twitter Roma