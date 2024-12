Fonseca: “Abbiamo fatto una grandissima partita, potevamo fare 6 o 7 gol”

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 3-0 contro l’Empoli: “Ero molto arrabbiato con l’arbitro, ma voglio andare avanti. Abbiamo fatto una bellissima partita, sia offensivamente che difensivamente. Chukwueze è entrato bene, con sacrificio per la squadra. Abbiamo fatto 3 gol, ma potevamo farne 6 o 7 e dobbiamo migliorare in questo. Sono molto soddisfatto con la squadra”.

“Oggi abbiamo creato tanto, è stata una partita diversa contro una squadra che difende diverso. Non solo Rafa, ma anche Emerson, Musah e gli altri hanno avuto la mobilità che serve contro queste squadre”.

“Siamo stati equilibrati in tutti i momenti, non abbiamo solo attaccato bene ma la squadra è stata anche sicura difensivamente. Anche contro la Juventus non siamo stati mai in pericolo, serve questo per poi attaccare meglio”.

“Non lo posso dire, ma ovviamente sono squadre che hanno cose simili e dobbiamo studiare bene l’Atalanta. Contro questo tipo di squadre, Maignan è un giocatore in più in campo”.

Foto; Instagram Milan