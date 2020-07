Fonseca: “Abbiamo fatto una buona gara. Il caos societario non è un problema”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca é intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta con la Fiorentina: “La Fiorentina non perdeva da sei partite e ha sempre fatto buoni risultati. Abbiamo fatto una buona gara”.

Il gol di Milenkovic è simile a quello subito con l’Inter: “E’ vero, abbiamo lavorato per sistemare gli errori. Abbiamo sbagliato nella stessa zona da palla ferma, stiamo correggendo”.

Il tecnico ha parlato del caos societario: “Stiamo giocando bene, con fiducia, le altre cose non sono un problema. Ora pensiamo a Torino”.

Fonseca si è soffermato sulla condizione fisica: “Quando facciamo giocare regolarmente gli stessi giocatori, è normale che fisicamente stiano meglio. Abbiamo fatto una partita paziente, magari possiamo velocizzare la manovra ma penso che la squadra abbiamo trovato spazio contro una squadra che chiude bene. Abbiamo creato molte situazioni per fare gol”.

Chiusura su Zaniolo: “Zaniolo ha grande qualità, ma è un giovane. Come ho sempre detto penso sia presto collocare questa pressione su di lui, dobbiamo lasciarlo crescere normalmente. Può essere un calciatore molto importante per la Roma. Titolare a Torino contro la Juventus? Vediamo, Zaniolo ha un problema grosso, non si è allenato, ma deve recuperare”.

