Fonseca: “Abbiamo fatto i primi trenta minuti molto buoni. Mkhitaryan è un grandissimo giocatore”

Dopo la vittoria contro il Lecce – nella consueta conferenza stampa – ha parlato l’allenatore della Roma Paulo Fonseca.

“Non possiamo dimenticare che il Lecce veniva da tre successi consecutivi e tra questi c’era il Napoli. Abbiamo fatto i primi trenta minuti molto buoni: tanto offensivamente quanto difensivamente. La marcatura preventiva anche l’abbiamo fatta sempre bene. La discussione sulla strategia è sempre con il mio staff. Io devo dire che in questo momento è importante mostrare ai giocatori come dobbiamo giocare. Penso che sia importante far vedere loro molte immagini per far capire bene quello che vogliamo per la partita. Molte volte lo facciamo. Mkhitaryan? Mkhitaryan è un grandissimo giocatore che non ha avuto fortuna in questa stagione, è stato tanto con gli infortuni. Sta tornando al meglio. Oggi ha fatto una grande partita ed è molto importante nell’ultima decisione di gioco”.

Foto: Twitter ufficiale Roma