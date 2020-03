Fonseca: “A Roma mi sento al sicuro. Mercato? Monitoro qualche giocatore per il futuro”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente portoghese SIC. Queste le sue parole: “La quarantena? Esco solo per andare al supermercato e negli ultimi cinque giorni ci sono andato solo ieri. Tornare in Portogallo? Qui mi sento al sicuro. La Roma ci offre le migliori condizioni per i problemi, abbiamo tutto. Ad esempio, qui c’è uno dei principali ospedali più importanti. Siamo sempre in contatto con la squadra, è importante non fermarsi completamente in questo momento. Il nostro preparatore atletico, Nuno Romano, è quello con più lavoro adesso. Cosa faccio a casa? Sto dedicando più tempo a mio figlio e mia moglie che al calcio. Sto leggendo e sto monitorando anche dei giocatori che possono interessare per il futuro”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma