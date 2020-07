Fonseca: “A Roma le sconfitte pesano tanto, non è facile ripartire”

Alla vigilia della gara di domani in programma alle ore 21:45 contro il Parma, parlare in conferenza stampa il tecnico della Roma Fonseca. Queste le parole del tecnico giallorossi.

“Il nostro 2020? Dobbiamo separare i due momenti, non abbiamo iniziato bene questo 2020, poi abbiamo recuperato con tre vittorie consecutive e passato il turno in Europa League. Nella Roma c’è un problema sul quale stiamo cercando di lavorare. Le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà nel recuperare dopo una sconfitta. Zaniolo a Napoli? Se era con noi è perché è pronto, non era in condizione di giocare novanta minuti ma poteva giocare benissimo trenta minuti. Dobbiamo capire che una sconfitta è solo una sconfitta, non possiamo essere entusiasti certo però non possiamo farci condizionare il futuro. Altri nomi al mio posto? No no, nessun fastidio”.

Foto: twitter Roma