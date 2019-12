Fonseca: “A Firenze è sempre difficile, Smalling ci sarà, Kluivert no. Con Florenzi parlo di Roma, non di Nazionale”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina: “Sappiamo che una partita in trasferta a Firenze è sempre difficile. Hanno una buona squadra con giocatori forti. Hanno fatto bene contro l’Inter. Dovremo essere molto concentrati“.

Formazione

“Smalling sta bene, si è allenato ieri e oggi. E’ un opzione. Sta bene. Kluivert non è pronto. E’ meglio non rischiarlo per questa partita. Dobbiamo aspettare più tempo per recuperarlo totalmente. Chiesa non gioca? Non lo so, ma a noi non cambia nulla”.

Roma e Nazionale

“Spinazzola sta bene. E’ solo un opzione tecnica. Vuole giocare per andare in Nazionale? Di questa questione, invece, io devo dire che penso solo alla Roma. Capisco questo tipo di problema, ma sono qui come allenatore della Roma e posso pensare solo al meglio per il club”.

Mercato

“Parliamo tutti i giorni io e Petrachi. Di mercato, di giocatori, della famiglia ecc… Parliamo tutti i giorni. Hjsaj? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Con Florenzi non abbiamo parlato di Nazionale. Abbiamo parlato di Roma, ma non di Nazionale”.

