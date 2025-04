Folorunsho: “Partiremo aggressivi per prendere il controllo. Ruolo? Mi sono evoluto, ne so fare diversi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina, Michael Folorunsho, ha così parlato a pochi minuti dalla sfida d’andata dei quarti di Conference League contro il Celje: “Loro faranno di tutto per metterci in difficoltà, vengono da un periodo positivo ma anche noi e vogliamo continuare a far bene. Noi abbiamo studiato la partita per portare l’inerzia dalla nostra parte, proveremo a partire aggressivi per prendere il controllo”.

Sul ruolo: “Ormai quella del ruolo è una domanda molto gettonata, parto come mezzala ma negli anni mi sono evoluto e ora so fare diversi ruoli. L’importante è adattarsi, per mettersi a disposizione dalla squadra. Se avevo già giocato a sinistra? No, l’ho fatto per la prima volta a Bergamo. Cerco di dare il mio contributo”.

Foto: Instagram Fiorentina