Folorunsho-Fiorentina: una rincorsa dal 18 dicembre, ora è ufficiale

Michael Folorunsho è un nuovo centrocampista della Fiorentina, come vi abbiamo anticipato a partire dal 18 dicembre. Questo il comunicato della società viola:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho dall’ SSC Napoli.

Folorunsho, nato a Roma il 7 febbraio del 1998, in carriera ha indossato anche le maglie della Reggina, del Pordenone e del Bari. Nella stagione scorsa, con la maglia dell’Hellas Verona, ha collezionato 34 presenze in Serie A mettendo a segno 5 reti ed è stato convocato dalla Nazionale italiana per gli Europei in Germania.

Il nuovo calciatore viola indosserà la maglia numero 90.”

Foto: sito ufficiale ACF Fiorentina