Folorunsho conferma: “La Fiorentina mi voleva già in estate, a gennaio ho accettato senza pensarci un attimo”

Abbiamo svelato l’interesse della Fiorentina per il calciatore a metà dicembre, qualche giorno fa è arrivata l’ufficialità: Folorunsho è un nuovo giocatore viola. Il centrocampista ha inoltre confermato, come già anticipatovi in una nostra esclusiva, il pressing della Viola già la scorsa estate. Oggi il nuovo acquisto si è presentato in conferenza stampa, introdotto dal direttore generale Ferrari.

Sulla scelta e il ruolo: “Ho visto subito uno spogliatoio compatto: sano, con bravi ragazzi e un allenatore che vuole lavorare per migliorare la squadra verso obiettivi importanti. Ottima impressione, il momento è difficile ma bisogna passarci per poi arrivare di nuovo a gioire. Continuando a lavorare lo passeremo. Ho scelto la Fiorentina perché già in estate c’erano stati contatti ma poi non si è concretizzato. Tramite il mio agente ho saputo che facevano sul serio per gennaio e non ci ho pensato un attimo: è un club importante e non potevo che rispondere presente di fronte a passi del genere. Per me è un grande onore, cercherò di ripagare voglia e grinta. Ho parlato col mister e la pensiamo simile, nel calcio moderno il ruolo ormai è un limite mentale. Negli anni ho fatto anche quattro ruoli, a volte in una partita sola. Tutto sta su come decidi di affrontare quel ruolo, io ne posso fare vari”.

Sul Napoli: “A me piace guardare al futuro, è l’unica domanda sul Napoli alla quale risponderò. Non è che non ha funzionato qualcosa: la squadra sta facendo molto bene, poi ci sono gli interessi personali di un calciatore che ti fanno prendere certe decisioni. Nella mia vita sono ambizioso, voglio continuare a crescere e anche questi sei mesi lo sono stati, mentalmente. Prendo tutto e ringrazio la società e il mister per quanto passato. La Fiorentina mi voleva tanto e non posso non prendere in considerazione un club tanto importante che dimostra di volermi così”.

Su Palladino: “Il mister mi ha fatto una bella impressione, si vede che i risultati passano dal lavoro e dalla dedizione a 360 gradi. Fondamentale avere la fiducia dell’allenatore, ogni calciatore così rende due volte di più: io l’ho sentita da subito, così come la voglia di volermi con lui in squadra. Spero di ripagare”.

Foto: Instagram Folorunsho