Folorunsho cerca stabilità, ma all’Atalanta serve un altro tipo di mezzala

09/07/2026 | 13:15:36

Michael Folorunsho cerca stabilità, troppe squadre cambiate negli ultimi anni. Le sue qualità sono fuori discussione, se avesse continuità avrebbe già fatto il balzo definitivo. Il Napoli vorrebbe una soluzione con obbligo di riscatto, senza il solito prestito che lascia le cose incompiute alla fine di ogni stagione. Il Bologna è interessato, nelle ultime ore si parla di Atalanta, ma la ricerca della Dea – almeno in queste ore – è rivolta alla ricerca di una mezzala con altre caratteristiche. E non sbagliare le mosse a centrocampo diventa fondamentale all’interno della rivoluzione tattica voluta dal club che comporterà un passaggio al 4-3-3.

Foto: sito Cagliari Calcio