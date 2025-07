Folorunsho-Cagliari: questione di (poco) di tempo

19/07/2025 | 23:05:36

Michael Folorunsho al Cagliari: un’esclusiva del 5 luglio, possiamo dire (dopo circa due settimane) che siamo vicini alla svolta definitiva. Impegnato in altre trattative di mercato, il Napoli confida di dare il via libera nel giro di poco tempo in modo da permettere a Folorunsho di fare le visite e di mettersi a disposizione di Pisacane. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

