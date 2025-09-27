Folorunsho: “Abbiamo giocato alla pari con l’Inter. Peccato per quel palo sull’1-0”

28/09/2025 | 00:04:55

Michael Folorunsho, centrocampista del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Siamo dispiaciuti per la sconfitta, ma sono contento perché a sprazzi abbiamo dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà una squadra come l’Inter. Purtroppo con squadre come questa, non può permetterti errori perché vieni subito punito. Stiamo lavorando duro per cercare di ottenere quanti più risultati positivi possibili. Anche i nostri tifosi hanno riconosciuto il lavoro che stiamo facendo e ci hanno applaudito nonostante la sconfitta. Per Belotti speriamo solo non sia niente di grave”.

Uno stop dopo un bel periodo di risultati positivi. Come avere vissuto questa sconfitta? “Noi sappiamo che dobbiamo rimanere umili e pensare alla salvezza come primo obiettivo. Ma è giusto che i nostri tifosi sognino in grande. Noi siamo dei professionisti e sappiamo che abbiamo dei limiti, ma dobbiamo fare di tutto per migliorare. Il mister ci aiuta tanto in questo e noi non possiamo che lavorare sodo”.

Il mister ti sta provando in tanti ruoli, ce n’è uno che preferisci?

“Il mister mi lascia molta libertà e sono molto contento dei vari ruoli dove mi sta facendo giocare. Cercherò di dare sempre il mio contributo in ogni cosa che faccio”.

Foto: sito Cagliari