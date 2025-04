Follia Mourinho, prende per il naso Buruk, che sviene. Maxi rissa in Galatasaray-Fenerbahce. Polizia in campo

Clamoroso finale in Coppa di Turchia, dove andava in scena un derby caldissimo, tra Galatasaray e Fenerbahce.

Follia di Josè Mourinho dopo il derby di Istanbul: il tecnico del Fenerbahce prende per il naso Buruk, che sviene. E scatta la maxi rissa. Il tecnico portoghese aggredisce il collega, deve intervenire la polizia in assetto antisommossa. Sono volate le espulsioni, in campo è accaduto di tutto. Come raccontato, la partita è finita con il successo del Galatasaray con una doppietta di Osimhen .

Foto: sito Fenerbahce