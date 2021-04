Follia Luiz Adriano, positivo al Covid viola l’isolamento e investe un pedone. Poi le scuse

Giornata di follia per Luiz Adriano, l’attaccante ora al Palmeiras, era positivo al Covid e in isolamento. Lunedì, però, per accompagnare la madre a fare la spesa, ha deciso di violare la quarantena e andare al supermercato. Ma all’uscita succede l’imprevisto, Luiz Adriano investe con la macchina un pedone nel parcheggio del centro commerciale. La vittima riporta solo qualche ferita, ma il brasiliano ha ricevuto la multa da parte del Palmeiras per aver violato il protocollo Covid. Poi con un post su Instagram arrivano le scuse: “Ho sbagliato. Non avrei dovuto uscire. Sono stato coinvolto in un incidente in cui una bicicletta si è scontrata con la mia auto all’uscita del parcheggio. Avevo portato mia madre, che non sa guidare, al supermercato, ma non ero uscito dalla macchina e indossavo la mascherina“.

Foto: Twitter ufficiale Palmeiras