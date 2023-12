Follia in Turchia: l’arbitro Meler aggredito dal presidente dell’Ankaragucu. Fermato il campionato

Follia ad Ankara, dove si è giocato il posticipo del massimo campionato turco, la Super Lig, tra l’Ankaragucu e il Rizespor. Al fischio finale del match, terminato 1-1, il presidente della squadra di casa, Faruk Koca, è entrato in campo e ha colpito in faccia l’arbitro dell’incontro, Halil Umut Meler, 37 anni, fischietto internazionale.

Il Rizespor aveva appena pareggiato (1-1) sul campo del club di Ankara, a cui era stato negato un gol all’inizio del match. Cadendo a terra, l’arbitro si è rannicchiato su sé stesso per proteggersi ma è stato successivamente preso a calci più volte in faccia da almeno altri due uomini, presumibilmente membri della squadra locale. Secondo i media turchi, Meler è stato trasferito in ospedale con l’occhio sinistro visibilmente gonfio. Il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya ha annunciato l’arresto di tre uomini, tra cui Koca, che è stato eletto due volte, nel 2002 e nel 2007, deputato dell’Akp, il partito islamista conservatore del presidente Erdogan. Il campionato turco è stato sospeso: “Le partite di tutti i campionati sono state rinviate a tempo indeterminato”, ha annunciato in conferenza stampa il presidente della Tff, la Federcalcio turca, Mehmet Buyukeksi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı anlar pic.twitter.com/J3Vqhkj288 — Fanatik (@fanatikcomtr) December 11, 2023

Foto: Screen Twitter Fanatik