Follia Fonseca: espulso e testa a testa con l’arbitro

Nei minuti finali della gara contro il Brest, vinta dal Lione per 2-1, Paulo Fonseca è stato espulso per proteste. Sin qui nulla di anormale, ma l’ex allenatore del Milan dopo il cartellino rosso si è avvicinato minacciosamente all’arbitro, portandosi addirittura testa a testa pur senza colpirlo. Un atteggiamento deplorevole che potrebbe costare al tecnico del Lione diverse giornate di squalifica. Fonseca ha perso la calma nel finale di gara mentre il VAR stava valutando se richiamare l’arbitro per un possibile rigore in favore degli avversari (cosa poi non avvenuta).

foto: Instagram Lione