Follia Eto’o, prende a calci uno youtuber algerino

Ancora problemi nell’ambiente Camerun, ieri sera Samuel Eto’o fuori dallo stadio in Qatar ha avuto un attacco d’ira improvviso contro uno youtuber algerino. L’ex leggenda dell’Inter era stato fermato da diversi fan per fare delle foto, ad un certo punto si è avvicinato un uomo e ha iniziato a filmarlo, chiedendo all’ex attaccante se avesse pagato l’arbitro nella partita tra Camerun e Algeria, valida per la qualificazione al Mondiale. Eto’o è subito impazzito ed ha iniziato ad aggredirlo, inseguendo il giovane e tirandogli un forte calcio in faccia.

Foto: Facebook federazione Camerun