Follia di Schick: manata all’avversario ed espulsione. La Repubblica Ceca perde in Galles

Un gol di James del Manchester United, su assist di Bale, ha deciso la gara tra Galles e Repubblica Ceca. I cechi venivano dal pareggio con il Belgio (che ne ha fatti 8 alla Bielorussia). Gara viziata dall’espulsione, un rosso diretto, a Patrik Schick: al 49′ la punta del Leverkusen, ex Sampdoria e Roma, ha rifilato una manata a Roberts ed è stato espulso dal fischietto rumeno Hategan.

Un rosso pesante, visto che la Repubblica Ceca ha poi perso la gara con un uomo in meno e vede ora compromessa la qualificazione, almeno come seconda, per i Mondiali 2022. Il Galles invece con questo successo torna in corsa.

Foto: Twitter Lipsia