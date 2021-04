Follia di Ibra, il Milan resiste in 10 e colpisce con Leao nel recupero: 3-1 a Parma

Al Tardini si sfidano Parma e Milan, gara valida per la 30a giornata di Serie A 2020-21: si assegnano punti pesanti da un lato in chiave salvezza e dall’altro in ottica qualificazione in Champions League.

Rossoneri in vantaggio dopo 8′ grazie a un gran gol di Ante Rebic, il croato riceve spalle alla porta da Ibrahimovic, ma è bravissimo a smarcarsi e in girata trova un destro che si infila all’incrocio alla sinistra di Sepe. Firma numero 6 in stagione per l’attaccante, che non segnava dal 28 febbraio scorso contro la Roma.

Nel finale di tempo ci prova anche lo svedese, ma il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta avversaria. Sono finiti sul taccuino dell’arbitro Maresca i ducali Bani e Pezzella, per il Milan Calhanoglu. Al 44′ è 2-0, Kessie infila Sepe su un bel suggerimento di Theo Hernandez.

La ripresa si apre con un bel doppio intervento di Donnarumma, prima su Conti, poi su Pellè, infine la rovesciata di Kucka sul fondo chiude l’azione pericolosa.

Al 60′ Zlatan Ibrahimovic viene mandato anzitempo sotto la doccia da Maresca, probabilmente allo svedese è scappata qualche parola di troppo, cartellino rosso e Milan in 10.

Si sente subito l’assenza del leader rossonero, al 66′ Gagliolo supera Donnarumma sulla sponda di Pellè e accorcia le distanze.

La squadra di Pioli soffre nell’ultima mezz’ora, ma al 93′ Dalot ruba palla al giovane Traoré e Leao chiude la gara in contropiede: 3-1 per il Milan al Tardini.