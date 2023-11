Rimonta folle del Borussia Dortmund in Bundes: vittoria importante in vista del Milan

Il Borussia Dortmund mette a referto un’incredibile vittoria in rimonta contro il Mönchengladbach nella gara di Bundesliga valevole per la 12° giornata.

Nonostante il doppio svantaggio iniziale degli ospiti, i gialloneri hanno risposto con una reazione fulminea, ribaltando il risultato in soli quindici minuti e portandosi in vantaggio 3-2 prima dell’intervallo. Una gestione intelligente nella ripresa ha consolidato il vantaggio, chiudendo la partita sul 4-2 nei minuti di recupero.

Questa vittoria in rimonta non solo rafforza la posizione del Borussia Dortmund in Bundesliga ma pone anche le basi per un confronto appassionante contro il Milan martedì sera a San Siro. Il team giallonero, alimentato dalla determinazione dimostrata contro il Monchengladbach, si presenta con fiducia per affrontare una delle sfide più attese della stagione. La vittoria conquistata sul campo nazionale potrebbe essere un trampolino di lancio per il Borussia Dortmund, che ora si appresta ad affrontare un avversario di calibro internazionale nella prestigiosa arena del Giuseppe Meazza.

Foto: Instagram Dortmund