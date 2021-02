Folgore Caratese, che figlio d’arte! Tesserato Isaac Drogba

Rinforzo per la Folgore Caratese, club brianzolo del presidente Michele Criscitiello che milita nel girone A della Serie D: tesserato Isaac Drogba, figlio del celebre Didier. Il giovane è un classe 2000, ha iniziato la carriera nelle giovanili del Chelsea e poi è passato al Guingamp, in Francia. Ora si esprimerà in Italia, paese che il celebre Didier ha visto soltanto da avversario, nonostante sia stato più volte vicino al trasferimento in alcuni club di Serie A.

Ecco il comunicato:

✔️ Isaac Drogba arriva a titolo definitivo Il comunicato ufficiale

“La società Folgore Caratese comunica di essersi assicurata le prestazioni a titolo definitivo dell’attaccante Isaac Drogba, figlio di Didier”.

