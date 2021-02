Foggia sul mancato arrivo di Reynolds: “Saltato perché avevamo esigenze immediate”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia, alla vigilia della sfida contro la Roma si è soffermato su un obiettivo sfumato ( e andato poi ai capitolini) e un altro raggiunto nell’ultimo mercato di gennaio: “Perché è saltato Reynolds? Avevamo esigenze nell’immediato. Ci sembrava un investimento futuribile, non idoneo al momento. Avremmo ottenuto anche (dalla Juventus) il diritto di riscatto ma abbiamo preferito lasciar perdere. Gaich? Lo avevamo agganciato già nella scorsa primavera. Ma con il lockdown non si sono create le condizioni giuste. A gennaio, visto che in Russia non si è ambientato, siamo riusciti a portarlo qui”.

Foto: ZetaNews