Foggia: “Seguivamo Gaich da oltre un anno, ma essendo una piccola realtà c’era il rischio che squadre più importanti ce lo soffiassero”

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, relativa alla trattativa che da giorni vi stiamo raccontando e che dovrebbe portare Adolf Gaich dal Cska Mosca alla squadra sannita: “Gaich ha una presenza fisica importante, lo seguivo da oltre un anno. Siamo una piccola realtà e non potevo palesare l’interesse del Benevento altrimenti bruciavo il nome e squadre più importanti potevano soffiarcelo. Depaoli è un 1997 con più di 100 presenze in serie A, è un giocatore molto duttile e ci può dare una mano in diverse zone del campo. Può fare il quinto, esterno o anche la mezzala. E’ quello che ci serviva e siamo contenti del suo arrivo“.