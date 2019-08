Amantino Mancini inizia la sua avventura da nuovo allenatore del Foggia. Come anticipato ieri, l’ex calciatore della Roma è arrivato in città per la presentazione ufficiale (e anche in questo caso confermata la nostra notizia di ieri). E ora siamo in grado anche di mostrarvi la foto di Mancini insieme al direttore generale Ninni Corda dopo la firma sul contratto che lo legherà al Foggia.