Foggia: “Ibra o Quagliarella al Benevento? I campioni sono ben accetti, ma devono sporcarsi le mani”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del prossimo mercato: “L’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva, magari inserendo in squadra anche qualche top player in grado di accendere la piazza. Ibrahimovic o Quagliarella? Sono nomi importanti. Il campione è sempre ben accetto, ma con la voglia di sporcarsi le mani o si fa un danno a società, squadra e tifosi. Napoli? I rapporti sono più che ottimi, ci sono giocatori importanti, non mi pare corretto fare dei nomi. Llorente, Luperto, Karnezis e Lozano giocatori molto forti, ma in questo momento tanti nomi sono stati accostati al Benevento. E’ giusto restare coi piedi per terra”.

