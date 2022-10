Foggia: “Dimissioni di Cannavaro mai prese in considerazione. Ai tifosi chiedo pazienza”

Messaggio ai tifosi: “L’unica cosa che chiedo è di stare vicino alla squadra. Mi fa piacere ciò che ha fatto la curva: è arrivata ieri in ritiro per incitare la squadra. Oggi è stato bello il finale. E’ un piccolo passo, teniamo botta qualche settimana per recuperare il maggior numero di calciatori possibili. Va ringraziato qualche giovane che si ritrova a essere titolare inamovibile. Va solo dato merito a quelli che hanno giocato. Il momento di soffrire arriva per tutti, se lo facciamo tutti insieme allora ne usciremo tutti”.