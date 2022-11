Foggia-Avellino, il Giudice Sportivo non decide e chiede approfondimenti alla Procura Federale

Il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura di “espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di quindici giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato”.

Non è stata presa nessuna decisione dopo i fatti di Foggia-Avellino di ieri sera. Il Giudice Sportivo, si legge nel comunicato, “si è riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società”.

Il Giudice Sportivo “chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti: – accerti i motivi che hanno indotto il responsabile dell’ordine pubblico a sospendere la gara, specificando se tale decisione sia scaturita dal lancio di materiale pirotecnico e di altri oggetti fra i due settori, dal lancio dello stesso materiale sul campo o se da entrambi i fattori; – accerti in proposito, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, anche sotto il profilo cronologico; – accerti in modo puntuale, nel rispetto della privacy e con l’oscuramento di eventuali dati sensibili, le conseguenze lesive patite da appartenenti alle Forze dell’Ordine e da Steward o da altri Soggetti in conseguenza del lancio di oggetti o di materiale pirotecnico ovvero di altri comportamenti tenuti dalle due tifoserie, con l’indicazione delle rispettive condotte; – specifichi dove si sono verificati tali eventi pregiudizievoli a carico dei soggetti sopra indicati; – verifichi, ove possibile, il settore nel quale assistono alle gare i tifosi della società ospitata; – accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere”.

Foto: sito Foggia