Foggia: “Abbiamo richiesto in maniera ufficiale Llorente. Hamsik? Ci abbiamo pensato”

Pasquale Foggia, Direttore sportivo del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino. Di seguito un passaggio dell’intervista.

“Fernando Llorente è un giocatore che per noi sarebbe il massimo. Il Presidente si è sentito telefonicamente con De Laurentiis e lo ha chiesto in maniera ufficiale, ma non c’è ancora una trattativa, ci aggiorneremo più in là con Giuntoli e con l’agente. Hamsik? Ci abbiamo pensato, ma è troppo costoso.”