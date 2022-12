Fofana: “Walker sa fermare Mbappé? Tutte le squadre di Ligue 1 vorrebbero capire come si fa”

Fofana, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della sfida tra Francia e Inghilterra e del tanto atteso duello tra Walker e Mbappé. Ecco il siparietto tra il francese e il giornalista: “Se Walker ha detto che sa fermare Mbappé allora dovrebbe suggerirlo anche alle squadre francesi. Ci sono 19 squadre che disputano in ligue 1 che vorrebbero capire come fermare Kylian, ma ancora non ci sono riuscite”.

Foto: Instagram Walker