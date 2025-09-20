Fofana: “Spero di segnare 10 gol. La difesa ci fa vincere, lo sappiamo”

20/09/2025 | 23:45:40

Fofana ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese: “È stata una buona partita per noi: difensivamente e dopo attaccare è più facile. Il mister ci aspetta 10 gol, ci provo: se il mio obiettivo è quello, possono farne 6-7 e già va bene. Migliorare la difesa è importante? Certo, l’anno scorso abbiamo fatto tanti gol ma abbiamo subito tanto. Il focus è più sulla difesa: tutti sanno che la difesa vince alla fine della stagione e dobbiamo fare di più difensivamente e poi segnare 2 o 3 gol. Sono stato molto felice perché in allenamento devo alzare il livello. La qualità dei centrocampisti che sono arrivati è più alta e devo alzare la mia, fare il massimo per la squadra. È veramente buono per la squadra avere questi giocatori”.

FOTO: X Milan