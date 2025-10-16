Fofana: “Siamo il Milan, è giusto pensare allo scudetto. Ma serve continuità”

16/10/2025 | 17:33:36

Youssouf Fofana centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul momento e sugli obiettivi stagionali della squadra rossonera: “Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo Scudetto, è normale – ha dichiarato Fofana -. Lavoriamo tanto per questo obiettivo e dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi alla fine tireremo le somme. Non voglio dire che, se non dovessimo vincere, la stagione sarebbe sbagliata, ma riuscirci sarebbe una grande gioia, soprattutto dopo l’anno scorso”.

Il centrocampista francese ha poi parlato del ruolo di Massimiliano Allegri, sottolineando come la mentalità vincente sia parte integrante della storia del club: “Allegri non ha bisogno di trasmetterci la voglia di vincere, perché giocare nel Milan significa automaticamente pensare in grande. Ci sono però tante cose da fare prima di arrivare a quel punto: serve continuità, concentrazione e spirito di squadra. Solo così potremo restare competitivi fino alla fine”.

Foto: X Milan