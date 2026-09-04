Fofana saluta il Lione: “E’ stato un grande orgoglio. Si apre un nuovo capitolo”

04/09/2026 | 19:10:21

Malick Fofana saluta il Lione sui social dopo il suo passaggio al Sunderland: “Dopo diversi anni con la maglia dell’Olympique Lyonnais, è tempo per me di aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Voglio ringraziare sinceramente il club, i miei compagni di squadra, lo staff e tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa avventura. Un enorme grazie anche ai tifosi per il loro supporto, la loro passione e tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme allo stadio. Indossare questa maglia e rappresentare l’OL è stato motivo di grande orgoglio”.

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