Fofana: “Nel primo tempo troppo molli. Gol dedicato a Pulisic e Leao”

21/03/2026 | 21:05:45

Youssuf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 3-2 sul Torino: “Dopo il primo tempo abbiamo capito che non siamo stati aggressivi nella parte offensiva, siamo tornati con più voglia e abbiamo segnato subito due gol. Ho dedicato il gol a Pulisic e Leao, perché se faccio la loro esultanza magari ne faccio di più. Vediamo le prossime partite”.

Foto: sito Milan