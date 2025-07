Fofana: “Modric? È un campione da cui si impara molto, dentro e fuori dal campo. Sull’obiettivo Champions…”

25/07/2025 | 10:36:35

Youssouf Fofana ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport in occasione del ritiro di Hong Kong. Il centrocampista francese, pur riconoscendo le difficoltà nella sfida con l’Arsenal, ha espresso fiducia per il match in programma con il Liverpool: “Ho avuto tempo per riposare e sono pronto”, ha dichiarato. Ha inoltre commentato positivamente il match di Singapore: “Abbiamo disputato una buona partita, nonostante siamo una squadra giovane: giocheremo meglio, stiamo acquisendo esperienza”. Sulla stagione passata, Fofana ha voluto proiettare energicamente il gruppo verso il futuro: “Siamo carichi. La stagione precedente è andata, non possiamo cambiarla. Adesso abbiamo la giusta cattiveria per affrontare la nuova annata”. Il francese ha poi chiarito il suo impegno con Allegri: “Sono pronto a dare il massimo. Vedremo cosa succede”. Parlando di Allegri, Fofana ha apprezzato la sua vicinanza alla squadra: “Ha un buon feeling con il gruppo. Comunichiamo tanto, anche oltre il campo. Sul terreno dice la sua con chiarezza e lo seguiamo”. E ha descritto l’arrivo di giocatori come Modric e Ricci come un valore aggiunto: “La concorrenza spinge al meglio. Con campioni così, possiamo competere con chiunque”. Sul rapporto con Modric, ha aggiunto: “Tutti siamo pronti a sacrificarsi per lui. È un campione da cui si impara molto, dentro e fuori dal campo”. E sempre riferendosi al croato: “Grazie alla sua leadership potremo crescere ancora”. Infine, sull’obiettivo Champions League, Fofana ha ribadito ambizioni e responsabilità: “Il Milan deve giocare in Champions ogni anno. Non è una richiesta: è un obbligo per un club del nostro livello.”

Foto: insta fofana